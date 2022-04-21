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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария поучаствовал в 200 голах «ПСЖ» за 290 матчей

21 Апреля 2022 • 01:58 Комментировать
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария продолжает регулярно отмечаться результативными действиями.

В сегодняшнем гостевом поединке Лиги 1 против «Анже» (3:0) 34-летний аргентинец отметился двумя голевыми передачами, достигнув показателя в 110 ассистов за парижский клуб во всех соревнованиях. Кроме того, на счету Ди Марии 90 забитых мячей. Для достижения столь впечатляющих результатов игроку потребовалось провести всего 290 матчей.

Анхель Ди Мария защищает цвета «ПСЖ» с 2015 года. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце сезона, но у клуба есть опция автоматического продления соглашения ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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окончен Лорьян 1:0 Метц
окончен Реймс 2:1 Лилль 3.45 3.15 2.30
окончен Монако 1:0 Ницца 1.80 3.80 4.40
окончен Труа 0:1 Клермон
окончен Бордо 2:2 Сент-Этьен 2.45 3.35 2.95
окончен Анже 0:3 ПСЖ 6.20 4.60 1.50
окончен Ланс 2:0 Монпелье 1.67 3.90 5.20
окончен Брест 2:1 Лион 4.30 4.05 1.75
окончен Марсель 3:2 Нант 1.57 4.10 6.10
окончен Страсбург 2:1 Ренн 2.60 3.30 2.80
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