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Роналдиньо призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

20 Апреля 2022 • 22:05 Комментировать
Анже
0:2
ПСЖ
6.20 4.60 1.50
перерыв

Обладатель «Золотого мяча» в 2005 году, бразилец Роналдиньо, поделился своим мнением о будущем Килиана Мбаппе. Талантливого футболиста вовсю сватают в мадридский «Реал», однако Роналдиньо считает, что ему было бы лучше остаться в своем нынешнем клубе - то есть в «ПСЖ». Любопытно, что Роналдиньо на заре своей европейской карьеры и сам выступал в парижском клубе - перед трансфером в «Барселону».

- Я думаю, что в «ПСЖ» у него есть все условия, чтобы реализоваться. В мои времена клуб не был столь силен. Уверен, что в Париже он станет лучшим игроком в мире, а также может выиграть Лигу чемпионов. Я считаю, что Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ», - заявил Роналдиньо, слова которого цитирует Amazon Prime Video.

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Роналдиньо Килиан Мбаппе
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