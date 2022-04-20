Роналдиньо призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Обладатель «Золотого мяча» в 2005 году, бразилец Роналдиньо, поделился своим мнением о будущем Килиана Мбаппе. Талантливого футболиста вовсю сватают в мадридский «Реал», однако Роналдиньо считает, что ему было бы лучше остаться в своем нынешнем клубе - то есть в «ПСЖ». Любопытно, что Роналдиньо на заре своей европейской карьеры и сам выступал в парижском клубе - перед трансфером в «Барселону».

- Я думаю, что в «ПСЖ» у него есть все условия, чтобы реализоваться. В мои времена клуб не был столь силен. Уверен, что в Париже он станет лучшим игроком в мире, а также может выиграть Лигу чемпионов. Я считаю, что Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ», - заявил Роналдиньо, слова которого цитирует Amazon Prime Video.