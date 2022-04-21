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Роберто Карлос предсказал переход Мбаппе в мадридский «Реал»

21 Апреля 2022 • 21:31 Комментировать
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

Продолжается сага с подписанием Килиана Мбаппе - французский нападающий интересен целому ряду клубов, но особенно часто упоминается мадридский «Реал». Порой возникает ощущение, что в Мадриде уже знают о подписанном контракте, просто пока что не говорят об этом - и это ощущение полностью подтверждается словами некоторых близких к клубу игроков.

В частности, на то намекнул Роберто Карлос - бывший защитник клуба, прославившийся своим пушечным ударом. Когда его начали спрашивать журналисты о перспективах появления Мбаппе в «Реале», Карлос ответил крайне просто.

- Он приходит, - цитирует Роберто Карлоса испанское издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Роберто Карлос Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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