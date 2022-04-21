Роберто Карлос предсказал переход Мбаппе в мадридский «Реал»

Продолжается сага с подписанием Килиана Мбаппе - французский нападающий интересен целому ряду клубов, но особенно часто упоминается мадридский «Реал». Порой возникает ощущение, что в Мадриде уже знают о подписанном контракте, просто пока что не говорят об этом - и это ощущение полностью подтверждается словами некоторых близких к клубу игроков.

В частности, на то намекнул Роберто Карлос - бывший защитник клуба, прославившийся своим пушечным ударом. Когда его начали спрашивать журналисты о перспективах появления Мбаппе в «Реале», Карлос ответил крайне просто.

- Он приходит, - цитирует Роберто Карлоса испанское издание El Mundo Deportivo.