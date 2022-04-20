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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» без Месси и Неймара разгромил «Анже», формально выиграв чемпионат Франции за пять туров до финиша

20 Апреля 2022 • 23:54 Комментировать (1)
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

В матче 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Анже» и практически взял золото.

Протокол игры  
Анже 0:3ПСЖ
  28'Мбаппе Килиан (0:1)
  45'Рамос Серхио (0:2)
  77'Маркиньос Маркос (0:3)
Мандреа АнтониБамба АбдулайеЭбосс ЭнцоТраоре ИсмаэльРомен ТомаДумбия Сулейман   88'Унаи Аззедин  78' (Мангани Тома (  78') Бенталеб Набиль  72' (Капель Пьеррик (  72') Фюльжени Анжело  72' (Менди Батиста (  72') Буфаль Софьян  13' (Нинга Казимир (  13') Чо Мохамед-Али  78' (Яколиш Марин (  78')
Запасные: Петкович ДаниельМансо ВенсанТаиби ВаниссAli Kalla
Навас КейлорМаркиньос МаркосРамос СерхиоКерер ТилоХакими Ашраф  86' (Битшиабу Эль-Шадай (  86') Вейналдум Джорджиньо  78' (Гуэйе Идрисса (  78') Данилу ПерейраЭбимбе Эрик   50'  71' (Мендеш Нуну (  71') Бернат Хуан   42'  71' (Мишю Эдуар (  71') Ди Мария Анхель  86' (Симонс Хави (  86') Мбаппе Килиан
Запасные: Гассама ДжейдиДагба КолинДоннарумма Джанлуиджи
20 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

Выезд к «Анже» парижский клуб совершал с явными планами на чемпионство (нужна была только победа) и без 10 игроков (!) основного состава: Месси, Неймар, Верратти, Гарби, Диалло, Дракслер, Кимпембе, Кюрзава, Паредес, Эррера. Из этих футболистов можно было бы составить боеспособную команду, но Маурисио Почеттино владеет таким широким выбором, что даже не заметил потери бойцов в гостевом матче с «Анже».

В нападении (без травмированных Месси и Неймара) солировал Килиан Мбаппе, в помощь французу отрядили уже позабытого Мауро Икарди. В центре обороны появился Серхио Рамос, вокруг которого была выстроена тройка защитников, дополненная Керером и Маркиньосом. В кои-то веки Почеттино решил использовать гибридную схему с пятью защитниками – Хакими и Бернат отвечали за фланги.

Проблемы у «Анже» начались сразу же. Мбаппе быстро нашёл брешь в обороне, ворвался в штрафную площадь и опасно пробил – пока спас голкипер. Затем Мандреа потащил ещё и удар Керера, выигравшего воздух на угловом. Аккурат под штангу метил немецкий защитник, но голкипер «Анже» справился. Капитулировать ему пришлось на исходе часа игрового времени. На чьём счету золотой гол? Конечно же, Килиан Мбаппе.

Получил мяч от Хакими чуть ли не в центре поля, сам пошёл к штрафной площади, сбросил с плеч защитника и мощнейшим ударом пальнул в левый угол, не оставив шансов Мандреа – 0:1. Под конец тайма вопросы по победителю матча снял сам Серхио Рамос. Редко испанец появлялся на поле, но тут оказался в нужное время в нужном месте. Остался Рамос в штрафной площади после розыгрыша углового, дождался кросса от Ди Марии и уверенно его завершил, положив мяч аккурат под правую штангу – 0:2.

Любая победа гарантировала парижанам золотые медали, а намекать на более уверенное чемпионство стал «Нант», который к тому же моменту уже обыгрывал «Марсель». Совсем всё красиво складывалось для «ПСЖ». Чем ближе был конец матча, тем больше парижане сбрасывали скорости. А у «Анже» банально не хватало класса, чтобы ситуацию перевернуть. Время шло, просто приближая коронацию «ПСЖ».

У Парижа обострял только Мбаппе. Килиан то на скорости сместится слева в центр и опасно пробьёт в противоход голкиперу – чуть мимо, то с линии штрафной площади закрутит в угол – Андреа спас. Но третий гол забил Маркиньос. Оборона «Анже» будто выключилась после затяжного розыгрыша углового, на кросс Ди Марии вылетели сразу три футболиста «ПСЖ», а замкнул его бразильский защитник – 0:3. А завершился матч удалением молодого Мишю, в меньшинстве доигрывал пару секунд «ПСЖ».

«Марсель» в итоге переломил ход матча и победил «Нант», но для Парижа это уже практически ничего не значило. Победа над «Анже» формально короновала «ПСЖ», команда Маурисио Почеттино в оставшихся пяти турах может проиграть все игры, но должна при этом просто не сделать разницу мячей хуже, чем у «Марселя». При этом «Марсель»  обязан побеждать во всех оставшихся играх.

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ПСЖ Анже
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окончен Реймс 2:1 Лилль 3.45 3.15 2.30
окончен Монако 1:0 Ницца 1.80 3.80 4.40
окончен Труа 0:1 Клермон
окончен Бордо 2:2 Сент-Этьен 2.45 3.35 2.95
окончен Анже 0:3 ПСЖ 6.20 4.60 1.50
окончен Ланс 2:0 Монпелье 1.67 3.90 5.20
окончен Брест 2:1 Лион 4.30 4.05 1.75
окончен Марсель 3:2 Нант 1.57 4.10 6.10
окончен Страсбург 2:1 Ренн 2.60 3.30 2.80
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