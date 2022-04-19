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Источник: Погба согласовал четырёхлетний контракт с «ПСЖ»

19 Апреля 2022 • 20:05 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
7.50 5.00 1.40
20.04 22:00

По информации источника, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на переход во французский «Пари Сен-Жермен».

Соглашение Погба с «Юнайтед» истекает в июне. Главными претендентами на 29-летнего француза уже не первый месяц считаются туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Согласно сведениям Todofichajes, Погба сделал свой выбор в пользу парижского клуба, согласовав с ним четырёхлетний контракт. Переход состоится после открытия летнего трансферного окна.

Отмечается, что подписание Погба рассматривается боссами «ПСЖ» как возможность восполнить вероятную потерю Килиана Мбаппе, который может перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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