Источник: Погба согласовал четырёхлетний контракт с «ПСЖ»

По информации источника, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на переход во французский «Пари Сен-Жермен».

Соглашение Погба с «Юнайтед» истекает в июне. Главными претендентами на 29-летнего француза уже не первый месяц считаются туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Согласно сведениям Todofichajes, Погба сделал свой выбор в пользу парижского клуба, согласовав с ним четырёхлетний контракт. Переход состоится после открытия летнего трансферного окна.

Отмечается, что подписание Погба рассматривается боссами «ПСЖ» как возможность восполнить вероятную потерю Килиана Мбаппе, который может перебраться в мадридский «Реал».