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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино рассказал о своих планах на будущее

19 Апреля 2022 • 16:38 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
7.50 5.00 1.40
20.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в парижском клубе.

«У меня остался один год по контракту, поэтому здесь не вопрос желания, а вопрос договора», — приводит слова Почеттино beIN Sports.

Специалист выразил разочарование тем, что его команде не удалось одержать победу в Лиге чемпионов. Однако подчеркнул, что такие турниры не выигрываются каждый день. Почеттино заявил, что сейчас «ПСЖ» сосредоточен на победе в чемпионате Франции.

Аргентинский специалист возглавляет парижан с 2021 года. Ранее он работал в Англии, где тренировал «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», также в его карьере был испанский «Эспаньол».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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АНЖЕ ПСЖ
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