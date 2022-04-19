Почеттино рассказал о своих планах на будущее

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в парижском клубе.

«У меня остался один год по контракту, поэтому здесь не вопрос желания, а вопрос договора», — приводит слова Почеттино beIN Sports.

Специалист выразил разочарование тем, что его команде не удалось одержать победу в Лиге чемпионов. Однако подчеркнул, что такие турниры не выигрываются каждый день. Почеттино заявил, что сейчас «ПСЖ» сосредоточен на победе в чемпионате Франции.

Аргентинский специалист возглавляет парижан с 2021 года. Ранее он работал в Англии, где тренировал «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», также в его карьере был испанский «Эспаньол».