Мбаппе догнал Златана по голам за «ПСЖ»

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнялся по голам за парижскую команду с именитым шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Мбаппе отметился забитым мячом в поединке французского чемпионата с «Анже». В итоге парижане одержали уверенную победу со счётом 3:0. На данный момент в активе 23-летнего французского футболиста 113 голов, так что по этому показателю он сравнялся со Златаном. Напомним, что лидером по голам в составе «ПСЖ» является Эдинсон Кавани, который забил 138 мячей.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 30 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами.