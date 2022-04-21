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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе догнал Златана по голам за «ПСЖ»

21 Апреля 2022 • 08:15 Комментировать
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнялся по голам за парижскую команду с именитым шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Мбаппе отметился забитым мячом в поединке французского чемпионата с «Анже». В итоге парижане одержали уверенную победу со счётом 3:0. На данный момент в активе 23-летнего французского футболиста 113 голов, так что по этому показателю он сравнялся со Златаном. Напомним, что лидером по голам в составе «ПСЖ» является Эдинсон Кавани, который забил 138 мячей.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 30 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
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