«Без Месси и Неймара, но с Рамосом» - Почеттино обнародовал состав «ПСЖ» на игру с «Анже»

В матче 33-го тура французского чемпионата Лиги 1 лидирующий в турнирной таблице парижский «ПСЖ» сразится в гостевом матче с «Анже». Наставник парижского клуба Маурисио Почеттино обнародовал свой состав накануне игры. В нем отсутствуют Неймар и Лионель Месси - первый дисквалифицирован, а у аргентинца случилась травма. Зато в стартовом составе появился Серхио Рамос

«ПСЖ»: Навас, Керер, Рамос, Маркиньос, Хакими, Данило, Бернат, Вийналдум, Ди Мария, Икарди, Мбаппе.