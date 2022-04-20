Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной на предматчевой разминке

Мауро Икарди постигла неудача перед сегодняшним поединком чемпионата Франции против «Анже».

Аргентинский нападающий был включён в официальную заявку на матч главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино, однако в последний момент лишился возможности сыграть, так как травмировался на предматчевой разминке.

Согласно информации Canal+, полученное повреждение может означать для 29-летнего форварда парижан досрочное окончание сезона.

Мауро Икарди провёл за «Пари Сен-Жермен» 30 матчей в текущей кампании, отметившись 5 забитыми мячами. По слухам, клуб рассматривает возможность продажи аргентинца в предстоящее трансферное окно.