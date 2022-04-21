Мбаппе забил в пятом матче кряду

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе набрал прекрасную форму и отличился в пятом матче кряду.

23-летний французский футболист помог парижской команде уверенно обыграть «Анже» в матче Лиги 1. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу «ПСЖ» со счётом 3:0. Стоит отметить, что Килиан во всех турнирах забил уже в пятом поединке кряду. За это время Мбаппе отличился девять раз.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французском чемпионате 30 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами.