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Летом «ПСЖ» покинут сразу три аргентинца

19 Апреля 2022 • 11:07 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
7.60 5.00 1.40
20.04 22:00

«ПСЖ» летом планирует расстаться сразу с тремя аргентинскими футболистами, сообщает L'Equipe.

По информации источника, команду могут покинуть Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Мауро Икарди. Руководство парижского клуба не собирается продлевать контракт с 34-летним Ди Марией. Паредес имеет разногласии внутри команды, а игра Икарди оценивается как неудовлетворительная. Вместе с тем Лионель Месси останется в команде.

В текущем сезоне Ди Мария провёл за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. 29-летний Икарди забил пять голов в 30 матчах, а 27-летний Паредес отличился одним мячом и двумя передачами в 23 встречах сезона.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария Мауро Икарди Леандро Паредес
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АНЖЕ ПСЖ
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