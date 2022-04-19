Летом «ПСЖ» покинут сразу три аргентинца

«ПСЖ» летом планирует расстаться сразу с тремя аргентинскими футболистами, сообщает L'Equipe.

По информации источника, команду могут покинуть Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Мауро Икарди. Руководство парижского клуба не собирается продлевать контракт с 34-летним Ди Марией. Паредес имеет разногласии внутри команды, а игра Икарди оценивается как неудовлетворительная. Вместе с тем Лионель Месси останется в команде.

В текущем сезоне Ди Мария провёл за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. 29-летний Икарди забил пять голов в 30 матчах, а 27-летний Паредес отличился одним мячом и двумя передачами в 23 встречах сезона.