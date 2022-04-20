«Реал» уверен в подписании Мбаппе

В мадридском «Реале» не сомневаются, что Килиан Мбаппе примерит их форму уже в ближайшие месяцы.

Как сообщалось прежде, боссы «сливочных» намереваются летом привести в клуб сразу двух молодых звёзд – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Однако в последние недели надежды на подписание норвежца из «Боруссии» практически улетучились, в связи с чем приход француза стал ещё более принципиальным вопросом для «Реала». Согласно сведениям Daily Mail, представители клуба уверены в успешном исходе переговоров с 23-летней суперзвездой «ПСЖ».

Отмечается также, что потенциальный переход Мбаппе не мешает мадридцам всерьёз рассматривать возможное приобретение других дорогостоящих игроков – Джуда Беллингхема из дортмундской «Боруссии» и Антонио Рюдигера из «Челси».