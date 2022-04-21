Кейлор Навас недоволен своей ролью в «ПСЖ»: «Хочу играть во всех матчах»

Голкипер французского «ПСЖ» Кейлор Навас открыто высказался о своём положении в команде.

В текущем сезоне 35-летний костариканец делит роль основного вратаря парижан с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я счастлив в Париже, и у меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу выходить на поле во всех матчах команды. Текущее положение дел трудно принять. Ситуация должна измениться», – цитирует Наваса журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне Кейлор провёл 23 матча в составе «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 21 гол и 9 раз сыграв «на ноль». Доннарумма защищал ворота в 22 встречах, в которых пропустил 20 мячей и 8 раз играл «на ноль».