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Кейлор Навас недоволен своей ролью в «ПСЖ»: «Хочу играть во всех матчах»

21 Апреля 2022 • 02:20 Комментировать
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

Голкипер французского «ПСЖ» Кейлор Навас открыто высказался о своём положении в команде.

В текущем сезоне 35-летний костариканец делит роль основного вратаря парижан с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я счастлив в Париже, и у меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу выходить на поле во всех матчах команды. Текущее положение дел трудно принять. Ситуация должна измениться», – цитирует Наваса журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне Кейлор провёл 23 матча в составе «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 21 гол и 9 раз сыграв «на ноль». Доннарумма защищал ворота в 22 встречах, в которых пропустил 20 мячей и 8 раз играл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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