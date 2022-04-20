Роналдиньо считает, что Мбаппе заслужил «Золотой мяч»

Обладатель «Золотого мяча» в 2005 году, бразилец Роналдиньо, поделился своим мнением о том, кто из нынешних игроков заслуживает эту награду. По мнению Роналдиньо, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже вполне достоин этой награды.

- Мне нравится, как он играет. Он очень молод, но мне крайне импонирует его набор характеристик, сила, техника, скорость. Я хотел бы поиграть с ним. Мне всегда нравилось быстро обмениваться с кем-то передачами и двигаться вперед, в открытое пространство. Мы с ним, я думаю, находили бы друг друга с закрытыми глазами. Надеюсь, он будет признан лучшим в мире и получит «Золотой мяч», - заявил Роналдиньо, слова которого цитирует Amazon Prime Video.