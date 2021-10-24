«ПСЖ» в меньшинстве сыграл по нулям с «Марселем»

В центральном матче 11-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «ПСЖ». В середине первого тайма Аркадиуш Милик поразил ворота гостей, но гол не засчитали из-за офсайда, гости огрызнулись опасными моментами, а на 57-й минуте остались вдесятером после фола последней надежды Ашрафа Хакими. В оставшееся время серьезной опасности не было, и финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

Отрыв «ПСЖ» от второго места сократился до семи очков, «Марсель» - пятый с 18 очками.