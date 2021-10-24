«ПСЖ» в меньшинстве сыграл по нулям с «Марселем»

В центральном матче 11-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «ПСЖ». В середине первого тайма Аркадиуш Милик поразил ворота гостей, но гол не засчитали из-за офсайда, гости огрызнулись опасными моментами, а на 57-й минуте остались вдесятером после фола последней надежды Ашрафа Хакими. В оставшееся время серьезной опасности не было, и финальный свисток прозвучал при счете 0:0.
Отрыв «ПСЖ» от второго места сократился до семи очков, «Марсель» - пятый с 18 очками.
Протокол игры
Пау Лопес • Ронжье Валентин 18' 71' ( Гуйе Пап ( 71') • Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе • Перес Луан • Гендузи Маттео • Камара Бубакар 71' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 71') • Лирола Поль • Пайе Димитри • Юндер Дженгиз 78' ( Бамба Дьенг Амаду ( 78') • Милик Аркадиуш 78' ( Жерсон Сантос ( 78')
Запасные: Амави Жордан • Манданда Стив • Альваро Гонсалес II • Балерди Леонардо • Арит Амин
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • 57'Маркиньос Маркос • 85'Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну • Верратти Марко 45' ( Гуэйе Идрисса ( 45') • Данилу Перейра • 85'Месси Лионель • Неймар 83' ( Вейналдум Джорджиньо ( 83') • Ди Мария Анхель 61' ( Керер Тило ( 61') • Мбаппе Килиан
Запасные: Эррера Андер • Икарди Мауро • Дракслер Юлиан • Бернат Хуан • Диалло Абду • Доннарумма Джанлуиджи
24 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).