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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» в меньшинстве сыграл по нулям с «Марселем»

24 Октября 2021 • 23:46 Комментировать (1)
Марсель
0:0
ПСЖ
окончен

В центральном матче 11-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «ПСЖ». В середине первого тайма Аркадиуш Милик поразил ворота гостей, но гол не засчитали из-за офсайда, гости огрызнулись опасными моментами, а на 57-й минуте остались вдесятером после фола последней надежды Ашрафа Хакими. В оставшееся время серьезной опасности не было, и финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

Отрыв «ПСЖ» от второго места сократился до семи очков, «Марсель» - пятый с 18 очками.

Протокол игры  
Марсель 0:0 ПСЖ
Пау Лопес Ронжье Валентин   18'   71' (Гуйе Пап (   71') Салиба Вильям Чалета-Цар Дуе Перес Луан Гендузи Маттео Камара Бубакар   71' (Де ла Фуэнте Конрад (   71') Лирола Поль Пайе Димитри Юндер Дженгиз   78' (Бамба Дьенг Амаду (   78') Милик Аркадиуш   78' (Жерсон Сантос (   78')
Запасные: Амави Жордан Манданда Стив Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо Арит Амин
Навас Кейлор Хакими Ашраф   57' Маркиньос Маркос   85' Кимпембе Преснел Мендеш Нуну Верратти Марко   45' (Гуэйе Идрисса (   45') Данилу Перейра   85' Месси Лионель Неймар   83' (Вейналдум Джорджиньо (   83') Ди Мария Анхель   61' (Керер Тило (   61') Мбаппе Килиан
Запасные: Эррера Андер Икарди Мауро Дракслер Юлиан Бернат Хуан Диалло Абду Доннарумма Джанлуиджи
24 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Октября 2021 в 23:56
Ещё одно эпическое сражение , фаны у Марселя конечно бомба )) побывать на таком матче мечта любого ценителя футбола , лично я бы сейчас сто раз подумал . Матч лишь поэтому был интересен ,ну а так Псж не особо , Месси там потерялся ,хотя я думаю что он стал сдавать в Барсе..
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окончен Ланс 4:1 Метц
окончен Лорьян 1:1 Бордо
окончен Ренн 1:0 Страсбург
окончен Реймс 1:2 Труа
окончен Монако 3:1 Монпелье
окончен Марсель 0:0 ПСЖ 4.5 4.1 1.75
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