Дзанетти прогнозирует победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Вице-президент «Интера» и бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поддержал своего экс-партнёра по национальной команде.

«На мой взгляд, Месси должен выиграть «Золотой мяч». Он всё ещё сильно выделяется на фоне остальной массы игроков. Он отыгрывает ключевую роль в своих командах.

Впечатляюще выглядят показатели Лео, что в Европе, что в сборной Аргентины. Наконец-то после стольких лет ему удалось порадовать всю страну и завоевать долгожданный Кубок Америки с «альбиселесте», - приводит слова Хавьера Дзанетти Ole.

Ранее в подобном ключе о перспективах Месси выиграть «Золотой мяч» высказался его бывший одноклубник – Луис Суарес.