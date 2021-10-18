Ванда Нара с помощью детектива взломала телефон Икарди, чтобы уличить игрока в измене

Для нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди уже давно не в новинку тот факт, что о его персоне преимущественно говорят не сквозь призму спортивных достижений. Аргентинец снова угодил в скандал, поссорившись с женой Вандой Нарой.

Согласно различным слухам, дело идет к разводу, а Ванда уже начала работать над тем, чтобы отсудить у футболиста определенную часть имущества. Супруга наняли детектива с целью доказать измену Икарди.

Профессионал со своей работой справился быстро – он взломал телефон форварда и получил доступ к его перепискам, в которых нашел диалог о запланированной встрече с любовницей. Такой информацией поделился источник LAM.