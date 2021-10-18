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Чемпионат Франции. 1 лига

Ванда Нара с помощью детектива взломала телефон Икарди, чтобы уличить игрока в измене

18 Октября 2021 • 23:47 Комментировать (1)
Марсель
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ПСЖ
5.50 4.30 1.57
24.10 21:45

Для нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди уже давно не в новинку тот факт, что о его персоне преимущественно говорят не сквозь призму спортивных достижений. Аргентинец снова угодил в скандал, поссорившись с женой Вандой Нарой.

Согласно различным слухам, дело идет к разводу, а Ванда уже начала работать над тем, чтобы отсудить у футболиста определенную часть имущества. Супруга наняли детектива с целью доказать измену Икарди.

Профессионал со своей работой справился быстро – он взломал телефон форварда и получил доступ к его перепискам, в которых нашел диалог о запланированной встрече с любовницей. Такой информацией поделился источник LAM.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (1)
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Tavadi
19 Октября 2021 в 00:02
ну так то дело уголовное, без его ведома получили личную информацию
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