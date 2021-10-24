Хакими удалён в матче с «Марселем» при ничейном счете

11-й тур французского чемпионата закрывает центральное противостояние этого уикенда, в котором «Марсель» на своем домашнем поле принимает лидера, «ПСЖ».

По состоянию на 65-ю минуту поединка счет до сих пор не открыт, а парижская команда осталась в меньшинстве. Защитник местного гранда Ашраф Хакими был преждевременно отправлен в раздевалку за фол последней надежды.

Это тут же привело к тактическим перестроениям, ведь Маурисио Почеттино снял с игры вингера Анхеля ди Марию и выпустил другого игрока оборонительного плана, Тило Керера.

Примечательно, что система VAR отменила по одному голу обеих команд в первом тайме.