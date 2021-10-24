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Чемпионат Франции. 1 лига

Хакими удалён в матче с «Марселем» при ничейном счете

24 Октября 2021 • 23:16 Комментировать
Марсель
0:0
ПСЖ
окончен

11-й тур французского чемпионата закрывает центральное противостояние этого уикенда, в котором «Марсель» на своем домашнем поле принимает лидера, «ПСЖ».

По состоянию на 65-ю минуту поединка счет до сих пор не открыт, а парижская команда осталась в меньшинстве. Защитник местного гранда Ашраф Хакими был преждевременно отправлен в раздевалку за фол последней надежды.

Это тут же привело к тактическим перестроениям, ведь Маурисио Почеттино снял с игры вингера Анхеля ди Марию и выпустил другого игрока оборонительного плана, Тило Керера.

Примечательно, что система VAR отменила по одному голу обеих команд в первом тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Ашраф Хакими
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