Маркиньос описал Неймара, Месси и Мбаппе: «Волшебник, монстр, метеорит»

Капитан «Пари Сен-Жермена» Маркиньос поделился мнением о своих трёх звёздных одноклубниках – Неймаре, Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Неймар – настоящий волшебник. Чемпион в плане импровизации и нестандартных решений.

Месси – монстр! У него невероятная эффективность. Кажется, что он прибыл к нам из другой галактики.

А Килиан – это метеорит. О нём уже давно говорили, что он сильно отличается от всех остальных. Эти парни великолепны!» - восхитился нападающими «ПСЖ» Маркиньос в интервью Le Parisien.

Сегодня форварды «Пари Сен-Жермена» попытаются оправдать характеристику Маркиньоса в матче Лиги 1 против «Марселя».