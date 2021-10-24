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Чемпионат Франции. 1 лига

Маркиньос описал Неймара, Месси и Мбаппе: «Волшебник, монстр, метеорит»

24 Октября 2021 • 11:47 Комментировать (2)
Марсель
...
ПСЖ
4.80 4.20 1.65
Через 9 ч. 21 мин.

Капитан «Пари Сен-Жермена» Маркиньос поделился мнением о своих трёх звёздных одноклубниках – Неймаре, Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Неймар – настоящий волшебник. Чемпион в плане импровизации и нестандартных решений.

Месси – монстр! У него невероятная эффективность. Кажется, что он прибыл к нам из другой галактики.

А Килиан – это метеорит. О нём уже давно говорили, что он сильно отличается от всех остальных. Эти парни великолепны!» - восхитился нападающими «ПСЖ» Маркиньос в интервью Le Parisien.

Сегодня форварды «Пари Сен-Жермена» попытаются оправдать характеристику Маркиньоса в матче Лиги 1 против «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
24 Октября 2021 в 12:06
ай...ну усё...))) пришельцы таперь дажы и ни скрываються...))) монстра с валшэбникам и митиариты ужо захватили нашу землю мнагастрадальну...))) таперь па сцынарию должон паивитьси доблисный рыЦарь...каторай спасёть зимлянаф от полчища инапланетных сущестф...)))
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24.10  16:00 Реймс ... Труа 2.14 3.45 3.55
24.10  18:00 Монако ... Монпелье 1.5 4.7 6.2
24.10  21:45 Марсель ... ПСЖ 4.5 4.1 1.75
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