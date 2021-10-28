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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: «Прогресса при Почеттино нет, один лишь регресс»

28 Октября 2021 • 12:46 Комментировать
Марсель
0:0
ПСЖ
окончен

Экс-футболист Жером Ротен, поигравший за «ПСЖ», недоволен работой главного тренера парижского коллектива Маурисио Почеттино.

«В последних играх команда не показывает хорошего футбола. Порой игроки включаются минут на 20, иногда на один тайм. У меня есть много сомнений в главном тренере. Пока не могу понять, в какой футбол он хочет играть. Как по мне, то у «ПСЖ» нет прогресса при Маурисио. Один лишь регресс», - передает слова Жерома RMC Sport.

В последнем поединке парижский гранд расписал мировую с «Марселем». По итогам 11 туров чемпионата Франции подопечные Почеттино лидируют в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Маурисио Почеттино
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