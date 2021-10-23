Ди Мария – о переходе в «ПСЖ»: «Лучшее решение в моей жизни»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал о том, как он чувствует себя в Париже на данный момент. Игрок заявил, что с 2015 года, когда он перебрался в стан французской команды, у него не возникало никаких трудностей внутри коллектива.

«Перейти в «ПСЖ» - лучшее решение в моей жизни. Ни капли не жалею об этом выборе. Тут даже родилась одна из моих дочерей, этот город стал особенным для меня», - поделился аргентинец в интервью Telefoot.

Уточним, что в составе «ПСЖ» ди Мария несколько раз становился обладателем различных трофеев страны, а также доходил до финала Лиги чемпионов. За это время футболист провел свыше 170 поединков, в которых отметился 50 голами.