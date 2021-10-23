Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария – о переходе в «ПСЖ»: «Лучшее решение в моей жизни»

23 Октября 2021 • 15:34 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
4.80 4.20 1.65
24.10 21:45

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал о том, как он чувствует себя в Париже на данный момент. Игрок заявил, что с 2015 года, когда он перебрался в стан французской команды, у него не возникало никаких трудностей внутри коллектива.

«Перейти в «ПСЖ» - лучшее решение в моей жизни. Ни капли не жалею об этом выборе. Тут даже родилась одна из моих дочерей, этот город стал особенным для меня», - поделился аргентинец в интервью Telefoot.

Уточним, что в составе «ПСЖ» ди Мария несколько раз становился обладателем различных трофеев страны, а также доходил до финала Лиги чемпионов. За это время футболист провел свыше 170 поединков, в которых отметился 50 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.10  18:00 Нант ... Клермон 2.28 3.6 3.1
23.10  22:00 Лилль ... Брест 1.6 4.3 5.6
24.10  14:00 Ницца ... Лион 2.7 3.8 2.45
24.10  16:00 Ланс ... Метц 1.68 4 5.2
24.10  16:00 Лорьян ... Бордо 2.08 3.6 3.55
24.10  16:00 Ренн ... Страсбург 1.98 3.55 3.9
24.10  16:00 Реймс ... Труа 2.14 3.45 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
15:34 · Франция. Лига 1
Ди Мария – о переходе в «ПСЖ»: «Лучшее решение в моей жизни»
09:30 · Франция. Лига 1
Папа Римский поблагодарил Месси за футболку с автографом
00:42 · Франция. Лига 1
Сампаоли: Месси может доставить проблемы «Марселю» в любой момент
22 Октября
23:13 · Франция. Лига 1
Начало матча между «Сент-Этьеном» и «Анже» перенесли из-за болельщиков, забросавших поле файерами
21:41 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 24 октября 2021
20:52 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» был готов платить Фати 15 млн евро в год 3
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Лион» вернётся за Азмуном в январе слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «В «ПСЖ» я был скорее министром спорта, чем тренером»
13:09 · Испания. Ла Лига
Доннарумма может сменить «ПСЖ» на испанский гранд 8
10:17 · Франция. Лига 1
Месси хочет, чтобы «ПСЖ» продал Икарди 14 слухи
08:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ждёт дебюта Рамоса в ноябре
00:34 · Франция. Лига 1
Роналдиньо прогнозирует скорое завоевание Мбаппе «Золотого мяча»
21 Октября
23:55 · Испания. Ла Лига
Фати мог оказаться в «ПСЖ»
22:58 · Франция. Лига 1
Икарди после примирения с женой возобновил тренировки в «ПСЖ»
22:38 · Франция. Лига 1
Ротен назвал лучшего игрока «ПСЖ» прямо сейчас
Все новости
Рекомендуем