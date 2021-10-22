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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси хочет, чтобы «ПСЖ» продал Икарди слухи

22 Октября 2021 • 10:17 Комментировать (5)
Марсель
...
ПСЖ
4.75 4.20 1.65
24.10 21:45

Не прошло и нескольких месяцев, как раздевалка в «ПСЖ» поделилась на две группы. Дело в том, что Лионелель Месси и Мауро Икарди до сих пор не смогли найти общий язык и закопать топор войны. Напомним, что согласно различным слухам Икарди уже три года не вызывается в сборную именно из-за экс-лидера «Барселоны».

Такой информацией поделилось издание El Nacional. Источник передает, что наставник Маурисио Почеттино недоволен напряженными отношениями между аргентинцами внутри коллектива.

Также сообщается, что Месси надеется на продажу форварда. К слову, ранее местные СМИ писали о возможном обмене с «Барселоной», после которого в обратном направлении должен отправиться Серхио Агуэро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Мауро Икарди
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Октября 2021 в 11:18
Икарди бревно конечно, а напряжение в раздевалке про которое говорит почетино это боязнь необузданной сексуальной энергии Мауро, Месси просто боится что он и ему засадит)))
Артур Измаилов
22 Октября 2021 в 10:39
давай карлик, дерзай! развали шейховский клуП, как Барсу
Антиукр
22 Октября 2021 в 10:34
Будем честны ,ни один Месси хочет продажи Икарди ,а и большинство болельщиков ПСЖ , не удивлюсь ,если и Доннарумма по окончании сезона свалит <...> И кто бы как не хотел ,но Месси будет всегда иметь вес в любом клубе .
Id152079006
22 Октября 2021 в 10:32
Гном сказал - шейхи сделали!
Kar.k4rych
22 Октября 2021 в 10:27
Не прошло и полгода пребывания гномяры в ПСЖ, а хотелки набирают силу! Бедный ПСЖ - гном пустит шейхов по миру!
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