Не прошло и нескольких месяцев, как раздевалка в «ПСЖ» поделилась на две группы. Дело в том, что Лионелель Месси и Мауро Икарди до сих пор не смогли найти общий язык и закопать топор войны. Напомним, что согласно различным слухам Икарди уже три года не вызывается в сборную именно из-за экс-лидера «Барселоны».

Такой информацией поделилось издание El Nacional. Источник передает, что наставник Маурисио Почеттино недоволен напряженными отношениями между аргентинцами внутри коллектива.

Также сообщается, что Месси надеется на продажу форварда. К слову, ранее местные СМИ писали о возможном обмене с «Барселоной», после которого в обратном направлении должен отправиться Серхио Агуэро.