Сампаоли: Месси может доставить проблемы «Марселю» в любой момент

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от встречи с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, с которым ранее работал в сборной Аргентины.

«Я видел, как Месси тренируется, играет на поле. У него отличная карьера. Будет приятно снова увидеть его на поле. Лео может доставить нам проблемы в любой момент.

Я играл против Месси, а также тренировал его. Мы знаем, что он лучший игрок в мире, и поэтому его очень сложно контролировать. Мы должны убедиться, что Лео Месси далек от наших ворот», — приводит слова Сампаоли Le Parisien.

Поединок «Марсель» — «ПСЖ» пройдёт 24 октября. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.