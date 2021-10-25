В центральном матче тура французского чемпионата между «Марселем» и «ПСЖ» произошел необычный инцидент – болельщик выбежал на поле прямо по ходу игры, сорвав опасную контратаку парижской команды.

Эпизод случился на 73-й минуте встречи, когда подопечные Маурисио Почеттино были в меньшинстве после удаления Ашрафа Хакими и пытались реализовать один из своих немногочисленных шансов открыть счет. Фанат помешал Лионелю Месси продолжить атаку, подбежав к нему, чтобы сфотографироваться.

Главный арбитр приостановил матч, пока нарушителя не забрали стюарды. Противостояние, к слову, так и завершилось без забитых голов, а Месси признали одним из худших игроков поединка.