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Чемпионат Франции. 1 лига

Фанат сорвал контратаку «ПСЖ», чтобы сфотографироваться с Месси фото

25 Октября 2021 • 14:09 Комментировать
Марсель
0:0
ПСЖ
окончен

В центральном матче тура французского чемпионата между «Марселем» и «ПСЖ» произошел необычный инцидент – болельщик выбежал на поле прямо по ходу игры, сорвав опасную контратаку парижской команды.

Эпизод случился на 73-й минуте встречи, когда подопечные Маурисио Почеттино были в меньшинстве после удаления Ашрафа Хакими и пытались реализовать один из своих немногочисленных шансов открыть счет. Фанат помешал Лионелю Месси продолжить атаку, подбежав к нему, чтобы сфотографироваться.

Главный арбитр приостановил матч, пока нарушителя не забрали стюарды. Противостояние, к слову, так и завершилось без забитых голов, а Месси признали одним из худших игроков поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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