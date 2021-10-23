Неймар вернулся в строй «ПСЖ» накануне матча с «Марселем»

Пропустив матч с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов, Неймар готов помочь своей команде в предстоящем выездном поединке против «Марселя» на внутренней арене. Бразилец уже не чувствует мышечный дискомфорт и готов выдерживать интенсивные нагрузки.

Такой информацией на пресс-конференции поделился главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Помимо Неймара, к занятиям в основной группе вернулся и форвард Мауро Икарди, отсутствовавший несколько дней по семейным обстоятельствам из-за ссоры со своей женой Вандой Нарой.

Стоит добавить, что «ПСЖ» на данный момент является единоличным лидером Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на девять очков.