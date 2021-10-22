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Чемпионат Франции. 1 лига

Роналдиньо прогнозирует скорое завоевание Мбаппе «Золотого мяча»

22 Октября 2021 • 00:34 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
4.75 4.20 1.65
24.10 21:45

Знаменитый бразильский футболист утверждает, что в обозримом будущем звезда «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе непременно станет обладателем самого престижного индивидуального приза.

«Считаю, вскоре он получит «Золотой мяч». Килиану в свои молодые годы уже удалось построить успешную карьеру.

Не готов сказать, кто в этом году станет лучшим игроком в мире», - приводит слова Роналдиньо Le Parisien.

В текущем сезоне у 22-летнего Килиана Мбаппе уже 6 голов и 8 результативных передач в активе после 13 игр за парижан.

Напомним, что ранее Роналдиньо и сам становился обладателем «Золотого мяча» - в 2005 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе
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