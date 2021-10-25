Месси - один из худших игроков матча «Марсель» - «ПСЖ»

В рамках 11-го тура чемпионата Франции состоялся поединок между «Марселем» и столичным «ПСЖ». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Журналисты издания Lequipe поставили оценки футболистам за прошедшую игру. Стоит отметить, что худшими в составе парижского гранда были признаны звездные форварды Лионель Месси и Неймар. Выступление аргентинца оценили оценкой 4, а бразильцу поставили и вовсе 3 балла.

Месси присоединился к французскому гранду в летнее трансферное окно, заключив двухлетнее трудовое соглашение. 34-летний голеадор принял участие в четырех матчах Лиги 1 и пока не отметился забитыми мячами.

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