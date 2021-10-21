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Ротен назвал лучшего игрока «ПСЖ» прямо сейчас

21 Октября 2021 • 22:38 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
5.50 4.30 1.57
24.10 21:45

Экс-футболист «Пари Сен-Жермена» Жером Ротен остановил свой выбор на Килиане Мбаппе. Как известно, у 22-летнего форварда истекает вскоре контракт с клубом, по причине чего он может уйти бесплатно.

«Вопрос не только в возрасте футболиста, но и в способности клуба соответствовать уровню игрока. Само по себе имя мало что значит. Мбаппе является лучшим игроком «ПСЖ» прямо сейчас. Он делает разницу, клуб строит проект вокруг него.

Месси – это Месси, но мы наблюдаем, что он может выпасть на 20-30 минут из игры», - цитирует Ротена RMC.

Французский ветеран усомнился, что у парижан получится удержать Мбаппе, поскольку тот уже строит планы на будущее, связанные неразрывно с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Килиан Мбаппе
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