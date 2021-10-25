Месси не смог забить в стартовых четырех матчах чемпионата – подобное случилось впервые за 16 лет

«ПСЖ» провел уже 11 матчей в чемпионате Франции, а летний звездный новичок команды Лионель Месси пока так и не сумел отметиться результативными действиями. Правда, аргентинец принял участие лишь в четырех играх парижан в рамках Лиги 1.

Однако, даже этот показатель является для обладателя шести «Золотых мячей» непривычным. Согласно данным, предоставленным статистическим порталом Stats Foot, Месси не смог забить ни одного гола в стартовых четырех поединках внутреннего первенства впервые за 16 лет.

В последний раз игрок так неудачно входил в сезон еще в 2005 году, защищая цвета «Барселоны». Напомним, что в сегодняшней встрече «ПСЖ» поделил очки с «Марселем».