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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси не смог забить в стартовых четырех матчах чемпионата – подобное случилось впервые за 16 лет

25 Октября 2021 • 00:54 Комментировать
Марсель
0:0
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» провел уже 11 матчей в чемпионате Франции, а летний звездный новичок команды Лионель Месси пока так и не сумел отметиться результативными действиями. Правда, аргентинец принял участие лишь в четырех играх парижан в рамках Лиги 1.

Однако, даже этот показатель является для обладателя шести «Золотых мячей» непривычным. Согласно данным, предоставленным статистическим порталом Stats Foot, Месси не смог забить ни одного гола в стартовых четырех поединках внутреннего первенства впервые за 16 лет.

В последний раз игрок так неудачно входил в сезон еще в 2005 году, защищая цвета «Барселоны». Напомним, что в сегодняшней встрече «ПСЖ» поделил очки с «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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