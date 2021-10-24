Суарес не видит у Месси конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»

С позицией уругвайца согласятся далеко не все.

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес убеждён, что его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси сможет снова подтвердить своё реноме лучшего игрока мира.

«Лео достоин «Золотого мяча», поскольку на личном уровне у него был отличный год, несмотря на то, что с клубом он победил лишь в Кубке Испании. За ним звание лучшего бомбардира и ассистента Ла Лиги, он завоевал Кубок Америки. Всё это увеличивает его шансы», - цитирует Суареса Ole.

«Эль пистолеро» призвал общественность не забывать, как трудно поддерживать стабильно высокий игровой уровень год за годом и добавил, что у Месси нет конкурентов в этом году.

После перехода в «ПСЖ» 34-летний аргентинец отличился в 6 матчах 3 голами.