Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 146 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес не видит у Месси конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»

24 Октября 2021 • 13:12 Комментировать (1)
Марсель
...
ПСЖ
4.80 4.20 1.65
Через 7 ч. 31 мин.

С позицией уругвайца согласятся далеко не все.

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес убеждён, что его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси сможет снова подтвердить своё реноме лучшего игрока мира.

«Лео достоин «Золотого мяча», поскольку на личном уровне у него был отличный год, несмотря на то, что с клубом он победил лишь в Кубке Испании. За ним звание лучшего бомбардира и ассистента Ла Лиги, он завоевал Кубок Америки. Всё это увеличивает его шансы», - цитирует Суареса Ole.

«Эль пистолеро» призвал общественность не забывать, как трудно поддерживать стабильно высокий игровой уровень год за годом и добавил, что у Месси нет конкурентов в этом году.

После перехода в «ПСЖ» 34-летний аргентинец отличился в 6 матчах 3 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси ПСЖ Луис Суарес Золотой Мяч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Tihon-Aronov
24 Октября 2021 в 13:32
Стареть стал суарес. Совсем плохо видеть стал. Пора ему вместе со своим кумиром идти стучать домино. Хотя, возможно, это у него от зашоренности. Видит только в одну сторону.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.10  15:00 Севилья ... Леванте 1.5 4.5 6.6
24.10  17:15 Барселона ... Реал Мадрид 2.65 3.55 2.65
24.10  19:30 Бетис ... Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
13:50 · Испания. Ла Лига
​Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне», но запасным не буду»
13:12 · Испания. Ла Лига
Суарес не видит у Месси конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» 1
13:03 · Италия. Серия А
«Бетис» составит конкуренцию «Аталанте» в борьбе за Бога слухи
11:38 · Испания. Ла Лига
Бензема хочет повторить успех своих кумиров - Роналдо и Зидана
11:18 · Испания. Ла Лига
Лапорта снова высказался об уходе Месси
10:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мы не знаем, чего достигнут Фати и Винисиус 1
09:28 · Англия. Премьер-лига
Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола зовёт Крооса в «Манчестер Сити» слухи
23 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» дожал «Вильярреал» 1
21:42 · Испания. Ла Лига
«Эльче» и «Эспаньол» выдали боевую ничью 1
19:30 · Испания. Ла Лига
«Кадис» всухую уступил «Алавесу»
17:06 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2
16:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта заверил, что не уволит Кумана в случае поражения от «Реала» 1
14:35 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Мальорка» - 2:2 (закончен)
14:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала футболистов, которые не сыграют против «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем