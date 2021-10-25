Почеттино рассказал, чего не хватило «ПСЖ» для победы над «Марселем»

В жаркой атмосфере, созданной домашними трибунами «Марселя», парижская команда снова потеряла очки в Лиге 1, не сумев огорчить соперника забитыми голами. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино указал на причины случившегося.

«Повлияло то, что мы играли 40 минут вдесятером. У нас были хорошие отрезки, но мы не могли оказать постоянное давление на оппонента. Однако, даже в таких условиях больше наиграли на победу, чем «Марсель», могли выжимать максимум», - приводит слова аргентинского специалиста L’Equipe.

Добавим, что сыграв вничью, «ПСЖ» дал шанс своим преследователям приблизиться к ним на шесть очков в турнирной таблице чемпионата.