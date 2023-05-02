Почему Винисиус Жуниор пропустит матч «Реала»

Нападающий Винисиус Жуниор не попал в опубликованный «Реалом» список игроков, которые могут сыграть против «Реала Сосьедад» в среду вечером. Многие предположили, что Карло Анчелотти предоставил отдых бразильцу в преддверии финала Кубка Испании. На самом же деле Винисиус не может выйти на поле по причине перебора жёлтых карточек. По этой же причине игру пропустит полузащитник Эдуардо Камавинга.

Что до нападающего Карима Бензема, то перебора карточек у него нет. В этом случае, вероятно, тренер «Реала» действительно дал игроку передышку.

Матч «Реал Сосьедад» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.