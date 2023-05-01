Азар должен сыграть в старте против «Реал Сосьедада»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар готовится выйти в стартовом составе.

32-летний футболист крайне редко получает возможность проявить себя на поле, а его появления с первых минут и вовсе происходят лишь по большим праздникам. Как информирует Diario AS, бельгиец, похоже, дождался своего шанса: ожидается, что в матче против «Реал Сосьедада» Карло Анчелотти выпустит игрока в стартовом составе. Встреча состоится во вторник.

Эден Азар всего однажды выходил в основе в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В общей сложности на его счету один забитый мяч и две результативные передачи в девяти поединках во всех соревнованиях.