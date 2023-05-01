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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар должен сыграть в старте против «Реал Сосьедада»

01 Мая 2023 • 23:11 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Через 22 ч. 32 мин.

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар готовится выйти в стартовом составе.

32-летний футболист крайне редко получает возможность проявить себя на поле, а его появления с первых минут и вовсе происходят лишь по большим праздникам. Как информирует Diario AS, бельгиец, похоже, дождался своего шанса: ожидается, что в матче против «Реал Сосьедада» Карло Анчелотти выпустит игрока в стартовом составе. Встреча состоится во вторник.

Эден Азар всего однажды выходил в основе в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В общей сложности на его счету один забитый мяч и две результативные передачи в девяти поединках во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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