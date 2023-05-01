Анчелотти: «Алаба не сыграет с «Реал Сосьедадом», Вальверде под сомнением»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что центральный защитник Давид Алаба не сыграет в ближайшем матче против «Реал Сосьедада» в чемпионате Испании. Напомним, австриец сегодня возобновил тренировки с командой.

«Алаба действительно вернулся к командным тренировкам, но он не готов принять участие в матче с «Реал Сосьедадом». Что касается Вальверде, Федерико находится под сомнением», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Отмечается, что Алаба должен восстановиться к финалу Кубка Испании, где мадридский «Реал» 6 мая сыграет с «Осасуной». Эту встречу наверняка пропустил полузащитник Лука Модрич.