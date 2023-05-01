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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал работу над трансфером Вейги

01 Мая 2023 • 02:11 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.45 2 2.80
02.05 23:00

Мадридский «Реал» планирует усилиться полузащитником «Сельты» Габри Вейгой.

Об интересе «королевского клуба» к 20-летнему футболисту многократно сообщалось по ходу текущего сезона, однако эти слухи не находили подтверждения. По обновлённым сведениям Diario AS, «Реал» не просто претендует на восходящую звезду, а уже предпринял конкретные шаги для подписания игрока.

Трансферная стоимость Габри Вейги оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. Атакующий хавбек отметился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 29 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги за «Сельту».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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