«Реал» начал работу над трансфером Вейги

Мадридский «Реал» планирует усилиться полузащитником «Сельты» Габри Вейгой.

Об интересе «королевского клуба» к 20-летнему футболисту многократно сообщалось по ходу текущего сезона, однако эти слухи не находили подтверждения. По обновлённым сведениям Diario AS, «Реал» не просто претендует на восходящую звезду, а уже предпринял конкретные шаги для подписания игрока.

Трансферная стоимость Габри Вейги оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. Атакующий хавбек отметился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 29 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги за «Сельту».