Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва продолжит карьеру в клубе испанской Ла Лиги.

По информации пресс-службы команды из Сан-Себастьяна, чемпион мира и Европы продлил контракт с «бело-голубыми» до 2024 года. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года после перехода из «Манчестер Сити». На счету полузащитника 91 матч за баскский клуб в рамках всех состязаний, в которых он забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 37-летнего плеймейкера в четыре миллиона евро.