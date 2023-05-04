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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва продлил контракт с «Реал Сосьедадом» до 2024 года официально

04 Мая 2023 • 21:15 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва продолжит карьеру в клубе испанской Ла Лиги.

По информации пресс-службы команды из Сан-Себастьяна, чемпион мира и Европы продлил контракт с «бело-голубыми» до 2024 года. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года после перехода из «Манчестер Сити». На счету полузащитника 91 матч за баскский клуб в рамках всех состязаний, в которых он забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 37-летнего плеймейкера в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва
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