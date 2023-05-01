Анчелотти: «Мы должны лучше защищаться, ведь не можем постоянно полагаться на нападающих»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о игре своей команды в защите. «Королевский клуб» в этом сезоне пропустил 30 голов в чемпионате Испании, что является четвёртым показателем в Ла Лиге.

«Мы пропускаем много голов, но при этом также забиваем много. Тем не менее, мы должны лучше защищаться, ведь не можем постоянно полагаться на нападающих», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» сейчас занимает вторую строчку в чемпионате Испании. В спину «королевскому клубу» дышит мадридский «Атлетико», который отстатёт от соседей на два очка. Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 11 пунктов.