Анчелотти: «Мы должны купить нового нападающего»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команде нужно приобрести нового нападающего. Напомним, «королевский клуб» ранее связывали с Душаном Влаховичем из туринского «Ювентуса».

«Мы должны подписать нового нападающего для будущего. Я говорю это потому, что Карим Бензема достиг определённого возраста, пусть он и справляется очень хорошо. У нас никогда не было с ним проблем», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема, скорее всего, останется в «Реале» на следующий сезон. Нападающий «королевского клуба» в нынешней кампании забил 17 голов в Ла Лиге, что делает его вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовски из «Барселоны».