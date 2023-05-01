Альгуасил: «Потеря Винисиуса – серьёзный удар по «Реалу», но эта команда невероятна и без него»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасил поделился мыслями о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

Встреча двух «Реалов» состоится во вторник. «Сливочные» будут вынуждены обходиться без вингера Винисиуса Жуниора, дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек.

«Потеря Винисиуса – это серьёзный удар по «Реалу», он обеспечивает разницу и играет ключевую роль. Но «Мадрид» невероятен и без него. То, что делает Карло Анчелотти, – это нечто безумное. Феноменальная команда», – цитирует Madrid Xtra Альгуасила, высказавшегося в преддверии поединка.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в Ла Лиге с 68 очками, «Реал Сосьедад» – четвёртый с 58 баллами.