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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасил: «Потеря Винисиуса – серьёзный удар по «Реалу», но эта команда невероятна и без него»

01 Мая 2023 • 21:34 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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02.05 23:00

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасил поделился мыслями о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

Встреча двух «Реалов» состоится во вторник. «Сливочные» будут вынуждены обходиться без вингера Винисиуса Жуниора, дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек.

«Потеря Винисиуса – это серьёзный удар по «Реалу», он обеспечивает разницу и играет ключевую роль. Но «Мадрид» невероятен и без него. То, что делает Карло Анчелотти, – это нечто безумное. Феноменальная команда», – цитирует Madrid Xtra Альгуасила, высказавшегося в преддверии поединка.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в Ла Лиге с 68 очками, «Реал Сосьедад» – четвёртый с 58 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Реал Сосьедад Винисиус Жуниор Иманол Альгуасил
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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