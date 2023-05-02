«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против мадридского «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Мерино Микель•Субименди Мартин•Сильва Давид•Кубо Такефуса•Сорлот Александр•Оярсабаль Микель
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Себальос Дани•Тчуамени Орельен•Кроос Тони•Асенсио Марко•Диас Мариано•Родриго
02 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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