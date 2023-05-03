«Сосьедад» выиграл «реальное» дерби, а Мадрид приберёг силы на Кубок Испании и Лигу чемпионов

«Реал Сосьедад» и мадридский «Реал» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 33-го тура Ла Лиги состоялся 2 мая на стадионе «Реале Арена».

Редко встретишь такую картину, что букмекеры называют фаворитом матча соперника мадридского «Реала». Ещё удивительнее, когда этот соперник – «Реал Сосьедад». А после объявления стартовых составов коэффициент на победу басков ещё снизился. Карло Анчелотти перед финалом Кубка Испании дал отдых Кариму Бензема и Феде Вальверде, травмированы Модрич, Алаба, Менди, дисквалифицированы Камавинга и Винисиус.

Зато в основе мадридского «Реала» нашли себя Диас, Асенсио, Начо и Себальос. Родриго и Тчуамени тоже не могут считать себя твёрдыми игроками старта, поэтому начали матч активно. Орельен метров с 25 пробил очень плотно, заставив Ремиро размяться в прыжке. Затем Кроос со стандарта выполнил кросс, Милитао пробил под перекладину, но и тут «Реал Сосьедад» выручил голкипер.

Хозяева долго искали ответ на активный старт «Реала», в итоге щёлкнув звонко. Кубо навесил от угла поля, Сорлот продлил полёт мяча, на пустой уже угол выскочил Субименди, словно шпагой протыкал в касание, но попал в перекладину. Давид Сильва тоже получил хороший шанс на гол, вдруг оставшись без опеки в штрафной площади. Но пробил не очень сильно и Тибо Куртуа ногой отвёл угрозу.

Под конец тайма соло выдал Родриго, сместившийся к центру и пальнувший метров с 20. Ремиро намертво взял мяч за две попытки, а Диас, проваливший первый тайм, не успел на добивание. А второй тайм с провального эпизода начали Куртуа и Милитао. Тибо неудобно отдал на Эдера, тот под прессингом Сорлота отдал назад, а получился ассист на Кубо. Такефуса набежал и спокойно отличился ударом с пары метров – 1:0. «Реальный» привоз.

На этом не закончились чудачества мадридских игроков. Дани Карвахаль за девять минут умудрился получить две жёлтые карточки. Первую – когда выпрашивал «горчичник» для Оярсабаля, а вторую за жёсткий подкат под Муньоса. Удаление и «Реалу» предстояло отыграть полчаса в меньшинстве. В таком состоянии шансов сравнять счёт у Мадрида не было.

«Реал Сосьедад» спокойно довёл матч до победного результата, завершив игру в атаках. Не слишком усердствовали хозяева, но забили второй гол в концовке, заставили Тибо Куртуа капитулировать ещё раз. Давид Сильва мяч перехватил и шикарным пасом нашёл рывок Барренечеа. Андер вошёл в штрафную площадь, обыграл Васкеса и пальнул в ближний угол – 2:0.

В итоге, закономерная победа басков, которые закрепляются в топ-4. «Реал» же явно решил сосредоточиться на финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов.