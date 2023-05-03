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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сосьедад» выиграл «реальное» дерби, а Мадрид приберёг силы на Кубок Испании и Лигу чемпионов

03 Мая 2023 • 00:57 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
2:0
Реал Мадрид
окончен

«Реал Сосьедад» и мадридский «Реал» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 33-го тура Ла Лиги состоялся 2 мая на стадионе «Реале Арена».

Протокол игры  
Реал Сосьедад2:0Реал Мадрид
(1:0) Кубо Такефуса47'  
(2:0) Барренечеа Андер85'  
Ремиро АлехандроГоросабел Андони  22' 63' (Ариц Элустондо ( 63') Субельдия Игор 64' (Пачеко Хон ( 64') Ле Норман РобенМуньос АйхенМерино МикельСубименди МартинСильва Давид 89' (Ильяраменди Асьер ( 89') Кубо Такефуса 74' (Фернандес Карлос ( 74') Сорлот Александр 74' (Барренечеа Андер ( 74') Оярсабаль Микель
Запасные: Рико ДиегоГевара АндерБраис МендесСубиаурре АндониЧо Мохамед-АлиСола АлексНаварро Роберто
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  53'  61'Милитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо Фернандес  87'Себальос Дани  79'Тчуамени ОрельенКроос Тони 63' (Васкес Лукас ( 63') Асенсио Марко 82' (Аррибас Серхио ( 82') Диас Мариано 59' (Родригес Альваро ( 59') Родриго
Запасные: Вальверде ФедерикоОдриосола АльвароБензема КаримАзар ЭденЛунин АндрейДотор КарлосЛопес ЛуисПас НиколасВальехо Хесус
02 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

Редко встретишь такую картину, что букмекеры называют фаворитом матча соперника мадридского «Реала». Ещё удивительнее, когда этот соперник – «Реал Сосьедад». А после объявления стартовых составов коэффициент на победу басков ещё снизился. Карло Анчелотти перед финалом Кубка Испании дал отдых Кариму Бензема и Феде Вальверде, травмированы Модрич, Алаба, Менди, дисквалифицированы Камавинга и Винисиус.

Зато в основе мадридского «Реала» нашли себя Диас, Асенсио, Начо и Себальос. Родриго и Тчуамени тоже не могут считать себя твёрдыми игроками старта, поэтому начали матч активно. Орельен метров с 25 пробил очень плотно, заставив Ремиро размяться в прыжке. Затем Кроос со стандарта выполнил кросс, Милитао пробил под перекладину, но и тут «Реал Сосьедад» выручил голкипер.

Хозяева долго искали ответ на активный старт «Реала», в итоге щёлкнув звонко. Кубо навесил от угла поля, Сорлот продлил полёт мяча, на пустой уже угол выскочил Субименди, словно шпагой протыкал в касание, но попал в перекладину. Давид Сильва тоже получил хороший шанс на гол, вдруг оставшись без опеки в штрафной площади. Но пробил не очень сильно и Тибо Куртуа ногой отвёл угрозу.

Под конец тайма соло выдал Родриго, сместившийся к центру и пальнувший метров с 20. Ремиро намертво взял мяч за две попытки, а Диас, проваливший первый тайм, не успел на добивание. А второй тайм с провального эпизода начали Куртуа и Милитао. Тибо неудобно отдал на Эдера, тот под прессингом Сорлота отдал назад, а получился ассист на Кубо. Такефуса набежал и спокойно отличился ударом с пары метров – 1:0. «Реальный» привоз.

На этом не закончились чудачества мадридских игроков. Дани Карвахаль за девять минут умудрился получить две жёлтые карточки. Первую – когда выпрашивал «горчичник» для Оярсабаля, а вторую за жёсткий подкат под Муньоса. Удаление и «Реалу» предстояло отыграть полчаса в меньшинстве. В таком состоянии шансов сравнять счёт у Мадрида не было.

«Реал Сосьедад» спокойно довёл матч до победного результата, завершив игру в атаках. Не слишком усердствовали хозяева, но забили второй гол в концовке, заставили Тибо Куртуа капитулировать ещё раз. Давид Сильва мяч перехватил и шикарным пасом нашёл рывок Барренечеа. Андер вошёл в штрафную площадь, обыграл Васкеса и пальнул в ближний угол – 2:0.

В итоге, закономерная победа басков, которые закрепляются в топ-4. «Реал» же явно решил сосредоточиться на финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Реал Сосьедад
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Комментарии (2)
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Sergey999
03 Мая 2023 в 01:05
Впереди финальный отрезок, ради которого отдали Барселоне Ла-Лигу, хотя судя по последним матчам за счастье будет кубок взять. С Сити шансов нет.
Vova52
03 Мая 2023 в 01:03
Браво Сосьедат.Сиграли отлично , заслуженная победа.....Барса без 5 мин. чемпион....
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