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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пас может дебютировать за «Реал» в матче с «Сосьедадом»

02 Мая 2023 • 15:03 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Через 7 ч. 19 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас сегодня вечером может дебютировать за свой клуб. 18-летний испанец был включён в расширенную заявку команды на матч с «Реал Сосьедадом». Об этом говорится на официальном сайте «королевского клуба».

Напомним, Пас сейчас считается одним из самых талантливых выпускников академии мадридского «Реала». При этом футболист ещё не дебютировал за основу, хотя включался в заявке на матчи Кубка Испании.

Отметим, что в матче против «Реал Сосьедада» главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил предоставить отдых ключевым игрокам. Поединок пропустят Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Нико Пас
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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