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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема и Винисиус не сыграют с «Реал Сосьедадом»

02 Мая 2023 • 12:01 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Через 10 ч. 20 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бенземе на примет участие в сегодняшнем матче с «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании. Футболиста нет в расширенном составе команды, который был опубликован на официальном сайте «королевского клуба». То же самое касается вингера Винисиуса Жуниора.

Пока неизвестно, по какой причине Бензема и Винисиус пропускают матч. В заявке «Реала» также не нашлось места таким футболистам, как Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Давид Алаба и Ферлан Менди.

Возможно, Бензема и Винисиус не сыграют с «Реал Сосьедадом», чтобы получить отдых перед финалом Кубка Испании против «Осасуны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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