Нападающий мадридского «Реала» Карим Бенземе на примет участие в сегодняшнем матче с «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании. Футболиста нет в расширенном составе команды, который был опубликован на официальном сайте «королевского клуба». То же самое касается вингера Винисиуса Жуниора.

Пока неизвестно, по какой причине Бензема и Винисиус пропускают матч. В заявке «Реала» также не нашлось места таким футболистам, как Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Давид Алаба и Ферлан Менди.

Возможно, Бензема и Винисиус не сыграют с «Реал Сосьедадом», чтобы получить отдых перед финалом Кубка Испании против «Осасуны».