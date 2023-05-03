​Кубо установил рекорд для японских игроков в Ла Лиге

В тридцать третьем туре испанского чемпионата «Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал», а первый гол в этом матче забил Такефуса Кубо. Для японского игрока этот гол стал уже восьмым в текущем сезоне, и он установил новый рекорд для представителей страны Восходящего Солнца в испанском футболе.

Любопытно, что в прошлом Кубо числился в составе мадридского «Реала», но там его за три года так и не выпустили на поле, продав в прошлом году в «Реал Сосьедад». И вот он напомнил о себе своим бывшим «работодателям» самым действенным способом.

В следующем туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» сыграет с «Жироной».