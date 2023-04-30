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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич намерен вернуться в строй раньше, чем планировалось

30 Апреля 2023 • 20:32 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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02.05 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решительно настроен залечить травму как можно быстрее.

Первоначально ожидалось, что восстановление хорвата после травмы бедра займёт около четырёх недель. Как информирует издание Relevo, сам футболист надеется вернуться уже через две недели. 37-летний хавбек уже связался со специалистами для решения проблемы в кратчайшие сроки.

Лука Модрич 44 раза появился на поле в составе «Реала» во всех турнирах текущего сезона, записав себе в актив шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

2 мая «сливочные» сыграют против «Реал Сосьедада» в рамках Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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