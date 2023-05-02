Инсайдер Романо поделился деталями нового контракта Крооса с «Реалом»

Полузащитник Тони Кроос согласился продлить трудовое соглашение с мадридским «Реалом».

Сделка пока не подтверждена официально, но полностью согласована и оформлена, о чём стало известно несколькими неделями ранее из достоверных источников. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, договор хавбека рассчитан до 2024 года, как и предполагалось, а также не предусматривает никаких дополнительных пунктов автоматической пролонгации при определённых условиях или по желанию сторон.

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в 43 матчах «Реала», записав себе в актив два забитых мяча и пять голевых передач.