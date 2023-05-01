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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес и Анчелотти восторгаются игрой Родриго

01 Мая 2023 • 22:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.45 2 2.75
02.05 23:00

Вингер «Реала» Родриго всё больше впечатляет тренерский штаб и руководство клуба своей игрой.

Бразилец не считается незаменимым игроком стартового состава, как, например, Винисиус Жуниор, однако его статус стремительно растёт. Как сообщает журналист Хорхе Пикон, наставник команды Карло Анчелотти очень доволен стилем игры Родриго и разнообразием, которое он привносит в футбол «сливочных». Большим поклонником 22-летнего игрока также является президент клуба Флорентино Перес.

Родриго стал автором 14 забитых мячей и 11 результативных передач в 49 поединках текущего сезона во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Флорентино Перес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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