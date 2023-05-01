Себальос хочет остаться в Испании, но будет не против уехать в Серию А или Бундеслигу

Приоритетом полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса является остаться в чемпионате Испании. Футболист хочет продлить контракт с «королевским клубом», который у него и стекает в конце нынешнего сезона.

Тем не менее, если этот вариант не осуществится, Себальос будет не против перейти в другие испанские клубы. Полузащитником интересуется мадридский «Атлетико» и «Бетис», за который Дани выступал ранее.

По информации от журналиста Гильермо Раи, в случае неудачи с трансфером в другом испанский клуб, Себальос рассмотрит варианты с переездом в итальянскую Серию А или немецкую Бундеслигу, где в футболисте заинтересованы местные команды.