Будущее Себальоса будет определено в конце сезона

Мадридский «Реал» пока не спешит давать новый контракт своему полузащитнику Дани Себальосу. По информации от журналиста Гильермо Раи, будущее хавбека будет определено в концовке сезона.

У Себальоса в данный момент остаётся всего два месяца по контракту с мадридским «Реалом». Футболист хочет остатсья в «королевском клубе», даже несмотря на перспективу и дальше сидеть на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что если Себальос не продлит контракт с «Реалом», приоритетом игрока станет возвращение в «Бетис». На счету Дани три результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании. С 2019 по 2021 год хавбек выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал».