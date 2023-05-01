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Чемпионат Испании. Ла Лига

Будущее Себальоса будет определено в конце сезона

01 Мая 2023 • 11:06 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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02.05 23:00

Мадридский «Реал» пока не спешит давать новый контракт своему полузащитнику Дани Себальосу. По информации от журналиста Гильермо Раи, будущее хавбека будет определено в концовке сезона.

У Себальоса в данный момент остаётся всего два месяца по контракту с мадридским «Реалом». Футболист хочет остатсья в «королевском клубе», даже несмотря на перспективу и дальше сидеть на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что если Себальос не продлит контракт с «Реалом», приоритетом игрока станет возвращение в «Бетис». На счету Дани три результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании. С 2019 по 2021 год хавбек выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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