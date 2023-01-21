Депай: «Я разговаривал с Гризманном перед тем как перейти в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о событиях, происходивших до его перехода в столичный клуб.

«Я разговаривал с Гризманном перед тем как сюда перейти, он рассказал мне много хорошего о клубе. Это не стало неожиданностью. Когда я пришёл, увидел всё, что ожидал. Меня хорошо встретили, это было очень приятно. Всё очень удобно, стадион замечательный, я бы очень хотел принять участие в матче, чтобы познакомиться с болельщиками», - приводит слова спортсмена Marca.

Мемфис Депай перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 20 января нынешнего года.

В данный момент «матрасники» находятся на четвёртой позиции в чемпионате Испании, «сине-гранатовые» - лидеры Ла Лиги.